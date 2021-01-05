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“فضل الثقافة والتراث الإسلامي على النهضة الأوربية” ندوة بفنون الشمالية

“فضل الثقافة والتراث الإسلامي على النهضة الأوربية” ندوة بفنون الشمالية
http://almnatiq.net/?p=936843
المناطق - عرعر

نظم فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية أمس، ندوة ثقافية عن بعد عبر” الزووم” بعنوان “فضل الثقافة والتراث الإسلامي على النهضة الأوربية “
وتناولت الندوة التي إدارها الإعلامي خلف جويبر عدد من المحاور،وألقاتها الكتابة منى السويدان
ركزت من خلالها على نشر المعرفة ونقل التراث الإسلامي الى أوروبا ونشر مختلف العلوم إلى أرجاءالعالم ومساهمة الشعوب المسلمة في إثراء التراث العربي

كما أكدت ،السويدان على أهمية اللغات كأدوات لنقل الفكر ودور المراكز الإسلامية وواجباتها في نشر الثقافة وتراثها.

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