انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الالكتروني في 9 يناير

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أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية عن إطلاق النسخة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني – دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني لـ FIFA 21 – بمشاركة أندية دوري المحترفين السعودي الـ 16 في سلسلة مواجهات تجمع بين أبرز الأسماء في عالم FIFA 21 في المملكة، والتي ستبث عبر منصات البث الرقمية لاتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية YouTube وTwitch.

وسيتم توزيع الأندية الـ 16 المشاركة إلى مجموعتين تضم فيها كل مجموعة ثمان أندية؛ تخوض مبارياتها من دور واحد، على أن تتأهل الأندية الأربع الأوائل من كل مجموعة إلى الأدوار الاقصائية. وتبدأ منافسات دور المجموعات يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير 2021، وستستمر حتى الأحد اليوم التالي لتحديد الفرق المتأهلة لدور الثمانية في الأسبوع المقبل.

وتقام مواجهات الربع نهائي يوم السبت الموافق 16 يناير 2021، ومواجهات النصف نهائي والنهائي يوم الأحد 17 يناير 2021 ليظفر باللقب بطل واحد متوج بشرف أغلى الكؤوس الإلكترونية.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية : ” يحمل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أسما غالياً علينا كما أنه يجسد قوة الرياضة الإلكترونية التي من خلالها تستطيع جماهير الأندية السعودية والمحبة لهذه الرياضة التفاعل مع فرقها والحماس في ظل جائحة كورونا”. وأضاف : “المملكة متفوقة عالمياً في بطولات FIFA الإلكترونية، ولدينا مواهب تتنافس على بطولات عالمية، هذه البطولات الوطنية ستسهم في اكتشاف وتطوير المزيد من المواهب التي ستمثلنا خير تمثيل”.

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية تركي الفوزان عن سعاته بعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني وقال : “هذه النسخة الثانية من الدوري الإلكتروني الأغلى وهي نقطة مفصلية في عالم الرياضات الإلكترونية. انتقلنا من تنظيم بطولات منقطعة إلى دوريات مستدامة ومجدولة تساعد على تنمية القطاع ككل”.

وتصب مشاركات الأندية في الدوري الإلكتروني في مشوارهم لحصد المزيد من النقاط لاستراتيجية دعم الأندية التي أعلنتها وزارة الرياضة في عام 2019، حيث سيتم منح نقاط لجميع الفرق المشاركة كما سيتم منح نقاط إضافية للفرق التي تحقق المراكز العليا.

يذكر أن بطل العالم مساعد الدوسري وزميله بطل المملكة راكان المطيري حصدوا لقب النسخة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني ممثلين لنادي الاتحاد.