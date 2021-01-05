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طريقة تفعيل الهوية الوطنية الرقمية من خلال الهاتف الجوال

طريقة تفعيل الهوية الوطنية الرقمية من خلال الهاتف الجوال
http://almnatiq.net/?p=936854
المناطق_ الرياض

نشر الخبير التقني عبدالله السبع، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أوضح من خلاله طريقة تفعيل والاستفادة من الهوية الوطنية الرقمية.

وقال “السبع” معلقا على المقطع: “بشكل رسمي الهوية الوطنية عندنا في السعودية صارت رقمية وهذا شرح خطوات التفعيل”، مضيفا: “أنه تستطيع الآن الخروج من بيتك وتقدر تستفيد من الهوية الوطنية الرقمية في التعريف عن نفسك في أي مكان من خلال جوالك”.

يذكر أن وزارة الداخلية ممثلة بالأحوال المدنية أطلقت نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق وزارة الداخلية الالكتروني “أبشر أفراد” تحت مسمى “الهوية الرقمية”، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الهوية الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم للبطاقة، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة الكترونية عبر تطبيق ” أبشر أفراد” متضمنة رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على الجهاز الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأشار الجاسر إلى أن الهوية الرقمية ستكون نقطة تحول في تطوير عملية التعاملات الالكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الالكترونية ” أبشر أفراد”.

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