لغة برايل.. «الصحة»: 8 حالات تسبب العمى وضعف البصر

شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الصحة، في الاحتفاء باليوم العالمي للغة برايل للمكفوفين.

وحذرت وزارة الصحة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، من مسببات العمى وضعف البصر.

أسباب ضعف وفقدان البصر

وحددت وزارة الصحة، من خلال إنفوجراف، أكثر الحالات شيوعًا في التسبب بحالات العمى وضعف البصر، وهي:

– الضمور البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر

– بعض الأمراض الوراثية والأمراض المعدية

– اعتلال الشبكية

– الإصابة بمرض السكري

– الإصابة بارتفاع ضغط العيم والذي يعرف طبيًّا بمصطلح الجلوكوما

– الإصابة بعتامة عدسة العين أو ما يعرف بـ(الساد)

– العيوب الانكسارية غير المصححة

– عتامة القرنية

وكتبت وزارة الصحة، عبر حسابها في تويتر، العديد من الخدمات والتسهيلات تقدمها وزارة الصحة للمكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة.. اليوم العالمي للغة برايل.. عش بصحة.

وأوضحت وزارة الصحة أنها توفر عددًا من الخدمات والتسهيلات للمكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة تتمثل في:

– المساواة في جميع الحقوق الصحية دون تمييز.

– توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة تعادل الموفرة للآخرين.

– توفير احتياجهم من الأدوات والمعدات الطبية.

– توفير الخدمات الصحية في أقرب مكان من مجتمعاتهم المحلية.

– تقديم الرعاية لهم على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة.

– حظر التمييز ضدهم في توفير التأمين الصحي.

– منع الحرمان من الرعاية أو الخدمات أو الغذاء بسبب الإعاقة.

– توفير الدعم الكامل وحماية كرامتهم وحقوقهم كافة.

– تسهيل الخدمات الصحية (التأهيلية والعلاجية) لهم.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لذوي الإعاقة جميعها مجانية، وتشمل:

– الخدمات العلاجية من خلال المستشفيات العامة والمتخصصة،

. مستشفيات الرعاية المديدة، الرعاية النفسية، مستشفيات ومراكز وأقسام التأهيل الطبي خلال التنويم بالمستشفى.

– لجان الاشخاص ذوي الإعاقة متوزعة في عشرين منطقة ومحافظة لتقديم الخدمات اللوجستية (نظام التسجيل الإلكتروني الذي يصدرمن خلاله بطاقات التسهيلات المرورية وبطاقات تخفيض أجور الاركاب)

– البرنامج الوطني لاضطرابات النمو والسلوك.

– برامج التشخيص والتدخل المبكر (للإعاقة السمعية)

– مكاتب أولوية بالمستشفيات لخدمة الاشخاص ذوي الإعاقة.

– تنفيذ العديد من المحاضرات والورش عن حقوق وفن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

– صرف الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

– خدمات مركز اتصال الصحة 937 متاحًا لذوي الإعاقة السمعية عبر تطبيق إشارة.

– تم تدريب منسوبي وزاره الصحة ضمن مشروع قافلة لغة الإشارة من المرحلة الأولى.