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«التعليم»: 3.5 مليون مشاهدة لتطبيق «الروضة الافتراضية» بالفصل الدراسي الأول

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«التعليم»: 3.5 مليون مشاهدة لتطبيق «الروضة الافتراضية» بالفصل الدراسي الأول

«التعليم»: 3.5 مليون مشاهدة لتطبيق «الروضة الافتراضية» بالفصل الدراسي الأول
http://almnatiq.net/?p=936860
المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة التعليم، أن مشاهدات تطبيق الروضة الافتراضية، بلغ خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، أكثر من 3.5 مليون مشاهدة، فيما وصل عدد أولياء الأمور المسجلين في التطبيق 267,180 شخصاً، وعدد الأطفال المسجلين بلغ 283,143 طفلاً، بينما بلغ عدد الأطفال الملتزمين بحضور البرامج اليومية 198,268 طفلاً.

وعملت الإدارة العامة للطفولة المبكرة، على إعداد دليل للعودة خلال جائحة كوفيد 19 لمرحلة رياض الأطفال، وتحديث لائحة القبول والتقويم في مدارس الطفولة المبكرة، إضافة إلى تطوير الممارسات التأسيسية لمهارة القراءة من مستوى ثاني روضة وحتى الصف الثالث ابتدائي، كما سجلت الإدارة عدداً من الإنجازات في المجالات المختلفة والخاصة لمرحلة رياض الأطفال كمجال التشريعات والأنظمة واللوائح.

ويهدف مشروع الطفولة المبكرة إلى زيادة نسبة الالتحاق في مدارس رياض الأطفال، وإسناد تدريس الصفوف الأولية للمعلمات (بنين)، وإعداد مقترحات وبرامج للتربية البدنية والصحية في مدارس الطفولة المبكرة، وذلك بعد أن عملت الوزارة على إنشاء البنية التحتية لعدد من فصول رياض الأطفال، وفصول إسناد لتدريس الصفوف الأولية (بنين) للمعلمات، وعملت كذلك على إعادة تأهيلها وتجهيزها بالتنسيق مع وكالتي الوزارة للشؤون المدرسية (التخطيط المدرسي) وللمشاريع والصيانة، كما عملت الوزارة على بناء مناهج لرياض الأطفال من 3 إلى 6 سنوات، والانتهاء من الدليل الأساسي (لتطبيق وحدات التعلّم وإطار مناهج الطفولة المبكرة).

وتشرف الوزارة في مجال التقنية والاتصالات والتحوّل الرقمي على تفعيل التعلّم الإلكتروني التزامني (عبر منصات مفتوحة المصدر)، وتعلّم إلكتروني غير التزامني (تطبيق الروضة الافتراضية)، وترفع تقارير دورية عن سير العملية التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة.

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