تركيا: احتجاجات طلابية عنيفة بعد تعيين “رجل أردوغان” رئيساً لجامعة

المناطق_وكالات

احتج طلاب في جامعة البسفور “بوغازيسي” المرموقة في اسطنبول التركية على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان لرئيس جديد للجامعة.

ووقعت اشتباكات متفرقة مع الشرطة، حسب ما أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وعين أردوغان يوم السبت الماضي الرئيس الجديد للجامعة مليح بولوت، الذي ترشح عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان في الانتخابات البرلمانية 2015.

ويحق لأردوغان، تعيين رؤساء الجامعات.

وانتقد الطلاب اختيار رئيس من حزب العدالة والتنمية معتبرين، أنه غير ديمقراطي.

وينادي الطلاب بالحق في انتخاب رئيس جامعتهم.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك ، ليل الإثنين الثلاثاء إن الهوية السياسية ليست جريمة.

ومن المتوقع أن تنطلق احتجاجات أخرى اليوم الأربعاء.