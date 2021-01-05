إليك.. قائمة بأطعمة صحية تساعد على الشبع عند إتباع حمية غذائية

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قدم تقرير طبي قائمة بالوجبات الصحية التي تساعد على الشبع عند اتباع حمية غذائية للتخلص من الوزن الزائد من خلال خفض السعرات الحرارية ، حرق طاقة أكثر مما يستخدمه الجسم، والقائمة تشمل :-

الفواكه المجففة

وجبة خفيفة صحية سهلة أثناء التنقل، مثل خليط من الخوخ المجفف، والتمر، والزبيب، والمشمش المجفف، حيث تساعد هذه الفواكه المجففة على إنقاص الوزن لأنها مليئة بالألياف، ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، كما أنها مليئة بالفيتامينات والمعادن المصدر المهم لمضادات الأكسدة، وتحسن الهضم، وتمنع الإفراط في تناول الطعام بسبب غناها بالألياف الغذائية، ما يساعد الجسم أيضاً على التخلص من السموم ودعم الهضم وصحة الأمعاء”.

رقائق الخضروات

هي رقائق الخضروات،التي تحتوي على سعرات حرارية أقل من الموجودة في رقائق البطاطس العادية، وهي غنية بالألياف ويمكن أن تساعد أيضاً على الهضمي ، فمحتواها العالي من الألياف يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، والشعور بالامتلاء يساعد في التحكم في الوزن، حيث يقل احتمال تناول المزيد من الطعام، أو تناول الطعام بلا مبالاة”.

الشوكولاتة الداكنة

تناول الشوكولاتة الداكنة باعتدال، يوفر للجسم الكثير من الفوائد، ويقول ديفيد: “الشوكولاتة الداكنة وجبة خفيفة صحية أخرى يمكن أن تكون مفيدة للتخلص من الوزن، لأنها تساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة أو غير الصحية وتعزيز الشعور بالامتلاء”.

وتساعد الشوكولاتة الداكنة أيضًا في التمثيل الغذائي لأنها مليئة بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي تساعد على زيادة التمثيل الغذائي، ما يحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع.

اللبن الزبادي

يعتبر اللبن الزبادي أيضاً وجبة خفيفة إضافة إلى أنه وجبة فطور مناسبة للتخل من الوزن، فهو يمنح الشعور بالشبع ويحتوي على نسبة عالية من البروتين، ويمكن إضافة مجموعة من الفواكه إليه ليكون أكثر جاذبية.

الحمّص

الحمص أيضاً مصدر مهم للألياف والبروتينات، التي يمكن أن تساعد في التخلص من الوزن، ويعتبر الحمص مفيداً للهضم، ويمكن تناوله مع الجزر، والكرفس، والفلفل وجميعها مصدر للألياف الغذائية.