إصدار أول خريطة متكاملة للمتاحف المصرية

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عقب رحلة بحث وتوثيق استمرت نحو عامين، وجولات بين وزارات ومؤسسات رسمية وبحثية، وإحصائيات متناثرة غير مكتملة، تمكن باحث أثري مصري من إعداد أول خريطة متكاملة للمتاحف المصرية، وحدّد أماكنها وتبعيتها التي تتوزع بين وزارات وجامعات ومؤسسات، مدعومة بنسخة افتراضية لكل متحف من خلال خريطة إلكترونية، يمكن للمستخدم النقر عليها ليصبح داخل نسخة افتراضية للمتحف، كما كشفت الدراسة عن وجود متاحف خاصة يملكها أفراد وعائلات وأخرى تابعة لجمعيات أهلية

ووفق الدراسة التي أعدها محمد إسماعيل، الباحث في الدراسات المتحفية والتراثية، وصل عدد المتاحف المصرية إلى 167 متحفاً في المحافظات كافة، 102 منها تتبع إدارياً وزارات مختلفة، حيث بلغ عدد المتاحف التي تتبع وزارة السياحة والأثار 44 متحفاً، والثقافة 33 متحفاً، وخمسة متاحف تتبع لوزارة الدفاع، بينها متحف العلمين العسكري والمتحف الحربي المصري ومتحف القوات الجوية، وأربعة متاحف لوزارة الموارد المائية والري، أبرزها متحف الطفل لعلوم المياه ومتحف الثورة بالقناطر الخيرية ومتحف الري بإسنا (جنوب مصر)، وتمتلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أربعة متاحف، بينها متحف العلوم في دمياط، والأحياء المائية بالإسكندرية ومتحف علوم البحار والمصايد بالغردقة، بينما يتبع وزارة الزراعة ثلاثة متاحف، هي المتحف الحيواني بحديقة الحيوان بالجيزة، والمتحف الزراعي بالدقي، والمتحف النباتي بجزيرة أسوان، ولوزارة الصحة متحفان، هما المتحف الصحي بالمحلة الكبرى، ومتحف بني سويف الصحي، ومتحفان لوزارة التربية والتعليم، هما متحف التعليم بمقر الوزارة، ومتحف العلوم المتكاملة بالمدينة العلمية الاستكشافية بالشيخ زايد، وتمتلك عدد من الوزارات متحفاً واحداً، بينها وزارة الداخلية، وهو متحف الشرطة بمدينة الإسماعيلية، والبترول والثروة المعدنية وهو المتحف الجيولوجي المصري بكورنيش المعادي، ومتحف تابع لوزارة البيئة وهو متحف الحفريات وتغير المناخ بالفيوم، ويتبع متحف سكك حديد مصر الذي يقع داخل محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة لوزارة النقل

ويتركز العدد الأكبر من المتاحف بالعاصمة القاهرة، حيث بلغ عددها 53 متحفاً، ورسمت الدراسة خريطة تفصيلية لتوزيع المتاحف بالمحافظات المختلفة، حيث بلغ عددها بمحافظة الجيزة 17 متحفاً، والإسكندرية 24، والقليوبية 3 متاحف، والشرقية 3، والدقهلية 4، والبحيرة متحفان، والمنيا 3، والغربية 3، وأسيوط 4 متاحف، والمنوفية 3، والأقصر 3، وبني سويف متحفان، وبورسعيد 5، وأسوان 6، ودمياط 3، والإسماعيلية 3، ومرسى مطروح 4، والبحر الأحمر 5، والوادي الجديد 4، والفيوم 3 متاحف، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء متحفان لكل منهما، بينما كان نصيب محافظات سوهاج وقنا والسويس وكفر الشيخ متحفاً واحداً بكل محافظة

وقام الباحث بتصميم خريطة إلكترونية تجمع المتاحف كافة ومعلوماتها، حيث يمكن للمستخدم النقر على المتحف الذي يريده فيدخل إلى جولة افتراضية داخله، يقول محمد إسماعيل، الباحث في الدراسات المتحفية والتراثية نائب مدير مركز توثيق التراث التابع لمكتبة الإسكندرية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخريطة الإلكترونية في مرحلتها الأولى، حيث تحتاج إلى تنسيق كامل مع كافة الوزارات لتتولى كل منها وضع المادة التي تريدها في الصفحات الخاصة بكل متحف تابع لها وتحديثها بشكل دائم، وهو ما سيتم العمل عليه في المرحلة المقبلة عقب اعتمادها، إذ أنني أقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية لاستكمال النسخ الافتراضية، فقد استغرقني وضع الخريطة الإحصائية نحو عامين ما بين جولات ميدانية بالمتاحف، وتدقيق للمعلومات الموجودة لدى الوزارات والمؤسسات المختلفة»

وبلغ عدد المتاحف التابعة للجامعات المصرية بحسب الدراسة 28 متحفاً، بينها 9 متاحف تابعة لجامعة الإسكندرية، و5 لجامعة القاهرة، وثلاثة متاحف تابعة لجامعة المنصورة، كما يوجد 19 متحفاً تابعة لمؤسسات وهيئات مختلفة، أبرزها متاحف قصر عابدين، ومتحف مجلس قيادة الثورة التي تتبع رئاسة الجمهورية، ومتحف مجلس النواب الذي يتبع البرلمان، ومتحف كفافيس التابع للقنصلية اليونانية، والمتحف البطريركي بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ومتحف مصلحة صك العملة، ومتحف العملات بالبنك المركزي

وتُعد الدراسة أول خريطة إحصائية متكاملة للمتاحف المصرية وتوزيعها الجغرافي وتبعيتها الإدارية المختلفة، وفقاً للدكتور أشرف أبو اليزيد، المشرف العام على الإدارة العامة للمتاحف النوعية بوزارة السياحة والآثار، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «أهمية الدراسة ليس فقط كونها أول إحصائية متكاملة للمتاحف كافة سوف تستفيد منها كل الوزارات، لكنها أيضاً سوف تفتح الباب لدراسات أخرى تتعلق بوضع رؤية شاملة للمتاحف المصرية بغض النظر عن تبعيتها الإدارية، ويمكن جمع المتاحف كافة تحت مظلة واحدة من خلال إنشاء مجلس أعلى للمتاحف يتولى وضع السياسات والرؤى وتحديد نوعية المتاحف التي نحتاج إلى إنشائها»

وتمتلك بعض الجمعيات الأهلية عدداً من المتاحف التابعة لها، بلغ عددها وفق الدراسة 5 متاحف، بينها مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) التابع لجمعية مصر الجديدة، ومتحف الجمعية المصرية الجغرافية، ومتحف هدى شعراوي الذي يتبع جمعية تحمل اسم الرائدة النسائية التنويرية الشهيرة، ومتحف مصطفى محمود، ويتبع جمعية تحمل اسمه، فضلاً عن 12 متحفاً خاصاً مملوكة لعائلات أو أشخاص، أبرزهم متحف أنور السادات بقرية ميت أبو الكوم في محافظة المنوفية وتمتلكه عائلة الرئيس الراحل، ومتاحف القرية الفرعونية بالجيزة، ومتحف الكاريكاتير بقرية تونس بمحافظة الفيوم.