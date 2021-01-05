وظائف شاغرة في هيئة الغذاء والدواء

المناطق_ الرياض

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن توفر عدة شواغر تدريبية تابعة لبرنامج تمهير لحملة درجة البكالوريوس والماجستير في تخصصات (تغذية انسان-التغذية وعلوم الأطعمة-تغذية علاجية والصحة العامة).

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى.

ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية.