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شاهد التفاصيل: وظائف للجنسين في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

شاهد التفاصيل: وظائف للجنسين في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
http://almnatiq.net/?p=936900
المناطق_ الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى في كل من مدينة الرياض ومدينة جدة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:

مدير قاعدة بيانات– مدير أنظمة– مساعد بحث أول– مساعد بحث ثاني– مسؤول تدريب الحماية من الحريق– مراقب إطفاء– إطفائي.

مسؤول المناوبات– منسق أبحاث ثالث– مسجل بيانات البحوث– أمين مختبر التخدير
– أمين مختبر العلاج التنفسي– تقني مختبر خدمات الطوارئ– تقني مختبر العلاج التنفسي.

منسق تدريب مركز الدراسات العليا– مستشار قانوني أول– منسق إداري– أخصائي موارد بشرية– مهندس المرافق والصيانة– أخصائي تحسين جودة ثاني– مراقب سلامة
– مسؤول سلامة– مساعد إداري ثاني– فني اتصالات ثاني.

أخصائي المهارات الإكلينيكية ثاني– مشغل فني– داعم فني أول– داعم فني ثاني
– مشغل تليفون– مدقق ثاني– محلل معلومات القوى العاملة– أخصائي مزايا وتعويضات
– محلل أول للسياسات والأنظمة.

مساعد أبحاث أول– محلل برامج– داعم فني أول– مساعد إداري ثالث– مساعد إداري ثاني.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وإجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب وإجادة استخدام الحاسب الآلي شرط الخبرة.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://careers.ksau-hs.edu.sa/Vacancies/Opportunities

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