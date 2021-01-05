“الزكاة والدخل” تضبط 793 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

“الزكاة والدخل” تضبط 793 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

أبرز المواد
أمير قطر يغادر الدوحة ويتوجّه للمملكة للمشاركة في القمة الخليجية

أمير قطر يغادر الدوحة ويتوجّه للمملكة للمشاركة في القمة الخليجية

أبرز المواد
“إجتماع أوبك” يتسبب في تراجع النفط لـ 50.98 دولاراً

“إجتماع أوبك” يتسبب في تراجع النفط لـ 50.98 دولاراً

أبرز المواد
مصادر تكشف عن إجراء جديد من «أمانة مكة» لتوصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك

مصادر تكشف عن إجراء جديد من «أمانة مكة» لتوصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك

أبرز المواد

الإمارات تعفي مواطني 16 دولة من الحجر الصحي

الإمارات تعفي مواطني 16 دولة من الحجر الصحي
http://almnatiq.net/?p=936906
المناطق_وكالات

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي قائمة الدول الخضراء المعفى الوافدون منها إلى أبو ظبي من الحجر الصحي وتشمل 16 دولة

ووجهت دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي جميع المنشآت السياحية والفندقية في الإمارة برفع الطاقة الاستيعابية إلى 100% بما لا يتعارض مع الصحة العامة وأمن وسلامة المجتمع

وأوضحت الدائرة أنه تم السماح لأفراد العائلة الواحدة التي تتجاوز 4 أشخاص باستخدام طاولة واحدة، واعتماد قائمة الدول الخضراء لإعفاء المسافرين من الحجر الصحي

وتشمل القائمة الخضراء السعودية والكويت وعمان والصين وهونغ كونغ وجزيرة مان (الواقعة بين المملكة المتحدة وإيرلندا) وماكو (على السواحل الجنوبية للصين) وموريشيوس ومنغوليا وسانت كيتس ونيفيس وكاليدونيا الجديدة، وساو تومي وبرينسيبي، وتايبيه (عاصمة تايوان)، ونيوزيلندا وتايلاند

روابط ذات صلة

“الزكاة والدخل” تضبط 793 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

“الزكاة والدخل” تضبط 793 مخالفة ضريبية خلال أسبوع
أمير قطر يغادر الدوحة ويتوجّه للمملكة للمشاركة في القمة الخليجية

أمير قطر يغادر الدوحة ويتوجّه للمملكة للمشاركة في القمة الخليجية
“إجتماع أوبك” يتسبب في تراجع النفط لـ 50.98 دولاراً

“إجتماع أوبك” يتسبب في تراجع النفط لـ 50.98 دولاراً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*