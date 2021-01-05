الإمارات تعفي مواطني 16 دولة من الحجر الصحي

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي قائمة الدول الخضراء المعفى الوافدون منها إلى أبو ظبي من الحجر الصحي وتشمل 16 دولة

ووجهت دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي جميع المنشآت السياحية والفندقية في الإمارة برفع الطاقة الاستيعابية إلى 100% بما لا يتعارض مع الصحة العامة وأمن وسلامة المجتمع

وأوضحت الدائرة أنه تم السماح لأفراد العائلة الواحدة التي تتجاوز 4 أشخاص باستخدام طاولة واحدة، واعتماد قائمة الدول الخضراء لإعفاء المسافرين من الحجر الصحي

وتشمل القائمة الخضراء السعودية والكويت وعمان والصين وهونغ كونغ وجزيرة مان (الواقعة بين المملكة المتحدة وإيرلندا) وماكو (على السواحل الجنوبية للصين) وموريشيوس ومنغوليا وسانت كيتس ونيفيس وكاليدونيا الجديدة، وساو تومي وبرينسيبي، وتايبيه (عاصمة تايوان)، ونيوزيلندا وتايلاند