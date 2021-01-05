روبرتوكوخ: 11897 إصابة جديدة بفيروس كورونا و944 وفاة في المانيا

روبرتوكوخ: 11897 إصابة جديدة بفيروس كورونا و944 وفاة في المانيا

أبرز المواد
“الزكاة والدخل” تضبط 793 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

“الزكاة والدخل” تضبط 793 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

أبرز المواد
أمير قطر يغادر الدوحة ويتوجّه للمملكة للمشاركة في القمة الخليجية

أمير قطر يغادر الدوحة ويتوجّه للمملكة للمشاركة في القمة الخليجية

أبرز المواد
“إجتماع أوبك” يتسبب في تراجع النفط لـ 50.98 دولاراً

“إجتماع أوبك” يتسبب في تراجع النفط لـ 50.98 دولاراً

أبرز المواد

هيئة الرقابة على الصحة في الهند ترفض الموافقة على لقاح محلي لكورونا

هيئة الرقابة على الصحة في الهند ترفض الموافقة على لقاح محلي لكورونا
http://almnatiq.net/?p=936909
المناطق_وكالات

رفضت هيئة الرقابة على الصحة في الهند، الموافقة الطارئة على لقاح محلي الصنع لفيروس كورونا قبل الانتهاء من التجارب.

وقالت الهيئة إنها “صُدمت” من الموافقة، وأضافت أن هناك “مخاوف شديدة ناشئة عن غياب بيانات الفعالية”، والافتقار إلى الشفافية، وهذا “يثير أسئلة أكثر وقد لا يعزّز الثقة بهيئات صُنع القرار العلمية لدينا”.

وطبقاً لـ “بي بي سي”، أثار خبراء مخاوف بشأن موافقة الهند، الطارئة، على لقاح محلي الصنع لفيروس كورونا قبل الانتهاء من التجارب.

وكانت الهند قد وافقت على اللقاح -المعروف باسم كوفاكسين- وكذلك لقاح أكسفورد أسترا زينيكا العالمي؛ الذي يُصنع أيضاً في الهند.

ووصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي؛ موافقة الحكومة بأنها “تغيير في قواعد اللعبة”، لكن خبراء الصحة حذّروا من التعجيل بها.

روابط ذات صلة

روبرتوكوخ: 11897 إصابة جديدة بفيروس كورونا و944 وفاة في المانيا

روبرتوكوخ: 11897 إصابة جديدة بفيروس كورونا و944 وفاة في المانيا
“الزكاة والدخل” تضبط 793 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

“الزكاة والدخل” تضبط 793 مخالفة ضريبية خلال أسبوع
أمير قطر يغادر الدوحة ويتوجّه للمملكة للمشاركة في القمة الخليجية

أمير قطر يغادر الدوحة ويتوجّه للمملكة للمشاركة في القمة الخليجية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*