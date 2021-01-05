“الزكاة والدخل” تضبط 793 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

المناطق_ الرياض

نفذت الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 3131 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، تم خلالها ضبط 793 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن هذه الزيارات شملت قطاعات عدة، أبرزها: البيع بالتجزئة، والتجارة العامة، والخدمات المهنية، إذ تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، وعدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

وبينت أن جزءاً كبيراً من المخالفات التي تم ضبطها كان على إثر تلقي قسم الرقابة والتفتيش بالهيئة بلاغات من المستهلكين عبر قنوات الإبلاغ الرسمية، حيث بلغ عدد البلاغات المتلقاة 194 بلاغاً في نفس الفترة.

وأكدت الهيئة بأن هذه الزيارات التفتيشية تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وجددت الهيئة دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.