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حفر الباطن: مداهمة الصيدليات لضبط تسعيرة المكملات الغذائية والإعلانات المضللة

حفر الباطن: مداهمة الصيدليات لضبط تسعيرة المكملات الغذائية والإعلانات المضللة

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حفر الباطن: مداهمة الصيدليات لضبط تسعيرة المكملات الغذائية والإعلانات المضللة

حفر الباطن: مداهمة الصيدليات لضبط تسعيرة المكملات الغذائية والإعلانات المضللة
http://almnatiq.net/?p=936942
المناطق_ الرياض

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن جولات تفتيشية على جميع الصيدليات الخاصة على مستوى المحافظة لمراقبة ومتابعة تسعيرة المكملات الغذائية المعتمدة من وزارة الصحة والدعاية والإعلانات المضللة، في الصيدليات الخاصة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من دور صحة حفر الباطن لرفع مستوى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية التي وردت في الأنظمة الصحية المطبقة في المملكة ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وتؤكد صحة حفر الباطن إلى أنه سيتم إحالة المخالفين لهذه التعليمات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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