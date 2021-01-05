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شاهد.. وزير الحج: على الراغب في أداء العمرة تلقي لقاح كورونا

شاهد.. وزير الحج: على الراغب في أداء العمرة تلقي لقاح كورونا
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http://almnatiq.net/?p=936961

أوضح وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن، أنه يستحسن للراغب في أداء العمرة تلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا أن العمرة «آمنة».

وقال وزير الحج والعمرة لقناة «العربية» عقب تلقيه لقاح كورونا بجدة، إن من يأتي اسمه في اللقاح من خلال تطبيق «صحتي» ويرغب في أداء العمرة عليه أخذ اللقاح، مؤكدًا أن أداء العمرة يتم وسط إجراءات احترازية ضد كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار وزير الحج والعمرة، إلى أنه يتم تطبيق جميع الإجراءات مثل التباعد الاجتماعي، والتعقيم والكمامة، وتحديد للسن، مؤكدًا أن العمرة «آمنة».

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