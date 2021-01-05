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تطبيق “توكلنا” يُضيف استعراض تصاريح اعتمرنا وبيانات تأمين المركبات والعنوان الوطني

تطبيق “توكلنا” يُضيف استعراض تصاريح اعتمرنا وبيانات تأمين المركبات والعنوان الوطني

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تطبيق “توكلنا” يُضيف استعراض تصاريح اعتمرنا وبيانات تأمين المركبات والعنوان الوطني

تطبيق “توكلنا” يُضيف استعراض تصاريح اعتمرنا وبيانات تأمين المركبات والعنوان الوطني
http://almnatiq.net/?p=936967
المناطق - الرياض

يواصل تطبيق “توكلنا” التوسع في خدماته الرقمية عبر تحديث جديد يسهّل وصول المستخدمين إلى بياناتهم التي يحتاجونها من مختلف الجهات الحكومية بطريقة ميسرة وموثوقة تعزز سلاسة تجربة المستخدم التي يتبناها التطبيق.
ويتضمن التحديث الجديد حزم من الخدمات، مثل: خدمة استعراض جميع تصاريح تطبيق اعتمرنا، وخدمة استعراض تفاصيل بيانات تأمين المركبات، إضافةً إلى خدمة استعراض تفاصيل العنوان الوطني.
كما يواصل تطبيق توكلنا العمل على إضافة العديد من الخدمات المختلفة التي تتيح للمستخدم إمكانية الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة.
ودعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) جميع مستخدمي تطبيق توكلنا لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و((AppGallery للاستفادة من الخدمات الجديدة التي يوفرها التطبيق بكل كفاءة وموثوقية وسرية.

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