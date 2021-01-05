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أمير الكويت: العلاقات مع المملكة أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ

أمير الكويت: العلاقات مع المملكة أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ

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أمير الكويت: العلاقات مع المملكة أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ

أمير الكويت: العلاقات مع المملكة أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ
http://almnatiq.net/?p=936975

أعرب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن سروره والوفد المرافق بزيارة المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة الـ(41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال في تصريح عقب وصوله إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بمحافظة العلا: ” يطيب لي أن اغتنم هذه المناسبة العزيزة لكي أعبر عن المشاعر والعلاقات الأخوية ووشائج القربى العربية الأصيلة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ التي تكنها الكويت قيادة وحكومة وشعبا نحو المملكة العربية السعودية الشقيقة، سائلا الباري عز وجل التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير للدول الخليجية والعربية وشعوبها وتحقيق كل ما تنشده من رقي وازدهار”.

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