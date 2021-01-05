احدث الأخبار

أمير القصيم يلتقي المواطن فهد الحميد لمبادرته في توفير 65 محلاً لدعم وتشجيع الشباب بمدينة بريدة
منطقة القصيم
 وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
أبرز المواد
 نائب رئيس وزراء عُمان: مجلس التعاون حقق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة
أبرز المواد
 846 مدرسة و 204300 ألف طالب وطالبة بالشرقية استفادوا من برنامج “اختبر وانا بصحة”
المنطقة الشرقية
 خلال استقباله بالقصر الحكومي .. أمير تبوك يشيد بمبادرة “القحطاني” صاحب الموقف الإنساني مع الورثة
منطقة تبوك
 أمانة الشرقية: 868 جولة رقابية تسفر عن رصد 13 مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الاثنين
منوعات
 أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة عبر -الاتصال المرئي – ..
منطقة جازان
 ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون
أبرز المواد
 أمير الكويت: العلاقات مع المملكة أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ
منوعات
 تطبيق “توكلنا” يُضيف استعراض تصاريح اعتمرنا وبيانات تأمين المركبات والعنوان الوطني
أبرز المواد
 شاهد.. وزير الحج: على الراغب في أداء العمرة تلقي لقاح كورونا
أبرز المواد
 شاهد.. ولي العهد يستقبل بحرارة أمير قطر في مدينة العلا
أبرز المواد
أمير القصيم يلتقي المواطن فهد الحميد لمبادرته في توفير 65 محلاً لدعم وتشجيع الشباب بمدينة بريدة

أمير القصيم يلتقي المواطن فهد الحميد لمبادرته في توفير 65 محلاً لدعم وتشجيع الشباب بمدينة بريدة

منطقة القصيم
وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

أبرز المواد
نائب رئيس وزراء عُمان: مجلس التعاون حقق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة

نائب رئيس وزراء عُمان: مجلس التعاون حقق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة

أبرز المواد
846 مدرسة و 204300 ألف طالب وطالبة بالشرقية استفادوا من برنامج “اختبر وانا بصحة”

846 مدرسة و 204300 ألف طالب وطالبة بالشرقية استفادوا من برنامج “اختبر وانا بصحة”

المنطقة الشرقية

ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون

ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون
http://almnatiq.net/?p=936976
المناطق - الرياض

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على ما يوليه من حرصٍ على تعزيز التعاون المشترك.
وقال في تصريح عقب وصوله إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في محافظة العلا : ” يطيب لنا ونحن نصل بحمد الله تعالى إلى الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية نيابةً عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نعبر عن بالغ شكرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – على ما يوليه من حرصٍ على تعزيز التعاون المشترك، معربين عن اعتزازنا بمستوى العلاقات التاريخية الوطيدة المتنامية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة التي تستند إلى ركائز راسخة ومصير مشترك ما يسهم دائمًا في فتح آفاقٍ أوسع نحو تحقيق مزيدٍ من التطلعات المنشودة”.
وجدد سموه الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، متمنيًا نجاح أعمال هذه القمة – بمشيئة الله تعالى – وأن تكون مخرجاتها ملبيةً لتطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبما يسهم في تحقيق مزيد من النماء والازدهار.

روابط ذات صلة

وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
نائب رئيس وزراء عُمان: مجلس التعاون حقق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة

نائب رئيس وزراء عُمان: مجلس التعاون حقق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة
تطبيق “توكلنا” يُضيف استعراض تصاريح اعتمرنا وبيانات تأمين المركبات والعنوان الوطني

تطبيق “توكلنا” يُضيف استعراض تصاريح اعتمرنا وبيانات تأمين المركبات والعنوان الوطني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*