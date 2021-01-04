خلال استقباله بالقصر الحكومي .. أمير تبوك يشيد بمبادرة “القحطاني” صاحب الموقف الإنساني مع الورثة

تبوك- فايز السميري:

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، بالمواطن قاسم بن محمد القحطاني صاحب الموقف الإنساني تجاه ورثة إحدى الأسر بمدينة تبوك وذلك بشراء عقاراتهم المطروحة بالمزاد العلني الذي أقامته وزارة العدل مؤخراً بالمنطقة ، وإرجاعها للورثة لوجه الله تعالى بعد أن سمع بقصتهم المؤثرة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه ، للمواطن القحطاني مساء أمس ، في القصر الحكومي، حيث رحب به مثنياً على موقفه النبيل تجاه الأسرة التي حضرت محاولةً إستعادة عقاراتها .

وقال سموه للمواطن القحطاني : “ما قمتم به هو مفخرة للشعب السعودي بأكمله ، وهذا عمل إنساني يفاخر به الجميع لم يسبقك أحد عليه ، وسيجزيك الله في الدنيا خير ما عملت وفي الآخره من محبة الناس لك ودعائهم ” .

وأضاف سموه : ” هذا أمر ليس بغريب عليكم ولا على إخوانكم وآباءكم وأجدادكم ، وهذا عملهم وشيمهم في هذا البلد بنصرتهم للضعيف ، والوقوف مع الملهوف والمحتاج وهذا ما تربينا عليه جميعنا ، وأنت بهذا العمل قد ضربت أروع مثل في العمل الإنساني الذي نهئيك من خلاله ونهنئ تبوك بك ، سائلاً الله له دوام التوفيق. “

من جهته أعرب “القحطاني” عن عظيم شكره لسمو أمير منطقة تبوك ، مؤكداً إن هذا ليس غريباً على سموه، فقد عُرف بحرصه – حفظه الله – على المبادرات الإنسانية والخيّرة ، مبيناً بان سمو أمير منطقة تبوك أنموذج وقدوة لأبناء المنطقة في عمل الخير وهذا ديدن قيادتنا الرشيدة .

وأشار القحطاني ، إلى أن ما قام به هو عمل وفق له من الله ولم يكن يعلم بتفاصيل القصة إلا عند حضوره المزاد الذي دفعه لشراء العقار ورده لأصحابه راجيا المثوبة والأجر من الله وحده.