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أمانة الشرقية: 868 جولة رقابية تسفر عن رصد 13 مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الاثنين

أمانة الشرقية: 868 جولة رقابية تسفر عن رصد 13 مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الاثنين
http://almnatiq.net/?p=936984
الدمام - المناطق

بلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية أمس الاثنين 20/05/1442هـ، 868 جولة، تَبِعتها جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وأسفرت عن ضبط 13 مخالفة، 10منها تعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19، و 3 مخالفات للتكدس بالأسواق المركزية.

فيما أنجزت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير 755 موقعا بالمنطقة، بمشاركة 469 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7677 طن من النفايات، وأزالت 4357 من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9387 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

كما استقبل مركز البلاغات (940)، خلال الفترة من 27/12/2020م الى 01/01/2021م، 2401 بلاغا عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق، وعن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا فقد تلقّى المركز أمس الاثنين 21/05/1442هـ 7 بلاغات ما بين عدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة، وجود زحام داخل منشأة، الإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها لتحقيق هدفها الرئيس من الجولات الرقابية ورصد المخالفات وتكثيف التعقيم والتطهير والرقابة الصحية، والتأكد من تطبيق كافة المنشآت التجارية والغذائية لكافة الاشتراطات الصحية والبلدية، وأهمها النظافة العامة وتوافر أدواتها، بما في ذلك المعقمات والمطهرات؛ لضمان استمرار البيئةٍ الآمنة، من أجل سلامة البيئة والمجتمع.

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