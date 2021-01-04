846 مدرسة و 204300 ألف طالب وطالبة بالشرقية استفادوا من برنامج “اختبر وانا بصحة”

الدمام - المناطق

شرعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في استثمار إمكانيات “منصة مدرســتي” بالعمل على تفعيلها في اسداء وتوجيه حزمة من النصائح والارشادات الصحيـة لأبنائها الطلبة لتهيئتهم لأداء الاختبارات وذلك من خلال ايجاد البيئة الصحية والمثالية المحفزة بما ينعكس ايجاباً على استعدادهم الذهني لتحقيق أفضل النتائج.