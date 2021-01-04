846 مدرسة و 204300 ألف طالب وطالبة بالشرقية استفادوا من برنامج “اختبر وانا بصحة”

شرعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في استثمار إمكانيات “منصة مدرســتي” بالعمل على تفعيلها في اسداء وتوجيه حزمة من النصائح والارشادات الصحيـة لأبنائها الطلبة لتهيئتهم لأداء الاختبارات وذلك من خلال ايجاد البيئة الصحية والمثالية المحفزة بما ينعكس ايجاباً على استعدادهم الذهني لتحقيق أفضل النتائج.
وفي هذا الصدد أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى مشاركة 846 مدرسة بقطاعيه البنين والبنات في تفعيل برنامج "اختبر وانا بصحة" لافتاً في الوقت نفسه إلى استفادة 204300 ألف طالب وطالبة من البرنامج إضافة لـ 153466 ولي أمر.
كما وأشار الباحص، إلى توجيهات مدير عام التعليم التي سبقت الاختبارت، للميدان التعليمي بشكل عام والمرشدين الصحيين في المدارس بشكلٍ خاص، بالاستفادة من منصة مدرسـتي، عبر إطلاق حزمة من النصائح الصحية قبل الاختبارات وخلالها لدعم الطلاب وذويهم، وذلك انطلاقاً من التأكيد على الاستعانة بالله ثم تناول الغذاء الصحي والبعد عن المنبهات، فضلاً عن اخذ قدر كافي من النوم والراحة خلال فترة المذاكرة لاستعادة الطاقة، إضافة لدعم الاسرة لأبنائهم والابتعاد عن مسببات التوتر والملهيات والتواصل مع المعلمين في حال الحاجة، كذلك اختيار مكان هادى لتأدية الاختبارات والجلوس في وضعيه صحيحة وان تكون الاضاءة والتهوية مناسبتان فضلاً عن ربط الجهاز بالشبكة ومصدر الطاقة بالشكل الصحيح والآمن.
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