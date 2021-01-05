احدث الأخبار

أمير منطقة جازان يصدر تكليفات إدارية بديوان الإمارة
منطقة جازان
 أمير القصيم يلتقي المواطن فهد الحميد لمبادرته في توفير 65 محلاً لدعم وتشجيع الشباب بمدينة بريدة
منطقة القصيم
 وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
أبرز المواد
 نائب رئيس وزراء عُمان: مجلس التعاون حقق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة
أبرز المواد
 846 مدرسة و 204300 ألف طالب وطالبة بالشرقية استفادوا من برنامج “اختبر وانا بصحة”
المنطقة الشرقية
 خلال استقباله بالقصر الحكومي .. أمير تبوك يشيد بمبادرة “القحطاني” صاحب الموقف الإنساني مع الورثة
منطقة تبوك
 أمانة الشرقية: 868 جولة رقابية تسفر عن رصد 13 مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الاثنين
منوعات
 أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة عبر -الاتصال المرئي – ..
منطقة جازان
 ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون
أبرز المواد
 أمير الكويت: العلاقات مع المملكة أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ
منوعات
 تطبيق “توكلنا” يُضيف استعراض تصاريح اعتمرنا وبيانات تأمين المركبات والعنوان الوطني
أبرز المواد
 شاهد.. وزير الحج: على الراغب في أداء العمرة تلقي لقاح كورونا
أبرز المواد
أمير منطقة جازان يصدر تكليفات إدارية بديوان الإمارة

أمير منطقة جازان يصدر تكليفات إدارية بديوان الإمارة

منطقة جازان
أمير القصيم يلتقي المواطن فهد الحميد لمبادرته في توفير 65 محلاً لدعم وتشجيع الشباب بمدينة بريدة

أمير القصيم يلتقي المواطن فهد الحميد لمبادرته في توفير 65 محلاً لدعم وتشجيع الشباب بمدينة بريدة

منطقة القصيم
وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

أبرز المواد
نائب رئيس وزراء عُمان: مجلس التعاون حقق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة

نائب رئيس وزراء عُمان: مجلس التعاون حقق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة

أبرز المواد

أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة عبر -الاتصال المرئي – ..

أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة عبر -الاتصال المرئي – ..
http://almnatiq.net/?p=936986
جازان - فضه عطيف:بجا

رأس صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة اليوم، عبر “الاتصال المرئي” الاجتماعَ الدوري للجنة.
واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من توصيات في محاضر اللجنة للعام الماضي 1441هـ ، والإجراءات الاحترازية والخطط المعدة للتعامل مع مختلف الظروف المصاحبة لهطول الأمطار وجريان السيول بالمنطقة ، وأعمال الرقابة والصيانة وتصريف السيول ، بالتعاون بين الجهات ذات العلاقة لإنجاز التدابير وأعمال الدفاع في حالات الطوارئ والتأكد من جاهزية جميع الأجهزة واستعدادها التام لتنفيذ المهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب.
وأكد سمو أمير المنطقة أهمية الاجتماع وما تضمنه من موضوعات تعنى بأعمال الدفاع المدني والتعامل مع حالات الطوارئ، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة هطول أمطار غزيرة وجريان السيول بما يمكن الجميع من التعامل السريع مع الحوادث وإخماد الحرائق ومتابعة جريان السيول ، موجهًا بتضافر الجهود والتنسيق بين الإدارات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية ، وكل ما يضمن سلامة الأرواح وحماية الممتلكات ، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
حضر الاجتماعَ وكيلُ إمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر واعضاء اللجنة.

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان يصدر تكليفات إدارية بديوان الإمارة

أمير منطقة جازان يصدر تكليفات إدارية بديوان الإمارة
“فرحتكم هدفنا”.. مبادرة كسوة لتوزيع 3000 كسوة لإدخال الفرحة والسرور على الأطفال

“فرحتكم هدفنا”.. مبادرة كسوة لتوزيع 3000 كسوة لإدخال الفرحة والسرور على الأطفال
أمير منطقة جازان يعزي المريع بوفاة والدته

أمير منطقة جازان يعزي المريع بوفاة والدته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*