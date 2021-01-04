أمير القصيم يلتقي المواطن فهد الحميد لمبادرته في توفير 65 محلاً لدعم وتشجيع الشباب بمدينة بريدة

المناطق - بريدة



التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب القصيم, بمكتبه بالإمارة, اليوم, المواطن فهد بن حسن الحميد لمبادرته في توفير 65 محلاً لدعم وتشجيع الشباب بمدينة بريدة والمقدمة بالشراكة مع مجلس شباب القصيم.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما قدمه المواطن الحميد من مبادرة كريمة لتعزيز المشاريع الصغيرة للشباب من أبناء المنطقة, مشيراً على أن هذه الخطوة تعكس ما يمتاز به هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من تعاضد وتكاتف تجاه تعزيز المشاريع وتوفير الفرص لأبناء هذا الوطن, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه عبر الحميد عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه الدائم لأبناء المنطقة, مؤكداً على أن ما قدمه من عمل ما هو الا جزء من ما يقدمه هذا الوطن من خير وفير ساهم وساعد على زرع روح التكاتف بين أبناءها.

حضر التكريم وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين عام برنامج التوطين بإمارة المنطقة أحمد المشيقح, وأمين عام مجلس شباب القصيم دهش الدهش.