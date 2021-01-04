احدث الأخبار

أمير القصيم يلتقي المواطن فهد الحميد لمبادرته في توفير 65 محلاً لدعم وتشجيع الشباب بمدينة بريدة
منطقة القصيم
 وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
أبرز المواد
 نائب رئيس وزراء عُمان: مجلس التعاون حقق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة
أبرز المواد
 846 مدرسة و 204300 ألف طالب وطالبة بالشرقية استفادوا من برنامج “اختبر وانا بصحة”
المنطقة الشرقية
 خلال استقباله بالقصر الحكومي .. أمير تبوك يشيد بمبادرة “القحطاني” صاحب الموقف الإنساني مع الورثة
منطقة تبوك
 أمانة الشرقية: 868 جولة رقابية تسفر عن رصد 13 مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الاثنين
منوعات
 أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة عبر -الاتصال المرئي – ..
منطقة جازان
 ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون
أبرز المواد
 أمير الكويت: العلاقات مع المملكة أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ
منوعات
 تطبيق “توكلنا” يُضيف استعراض تصاريح اعتمرنا وبيانات تأمين المركبات والعنوان الوطني
أبرز المواد
 شاهد.. وزير الحج: على الراغب في أداء العمرة تلقي لقاح كورونا
أبرز المواد
 شاهد.. ولي العهد يستقبل بحرارة أمير قطر في مدينة العلا
أبرز المواد
أمير القصيم يلتقي المواطن فهد الحميد لمبادرته في توفير 65 محلاً لدعم وتشجيع الشباب بمدينة بريدة

أمير القصيم يلتقي المواطن فهد الحميد لمبادرته في توفير 65 محلاً لدعم وتشجيع الشباب بمدينة بريدة

منطقة القصيم
وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

أبرز المواد
نائب رئيس وزراء عُمان: مجلس التعاون حقق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة

نائب رئيس وزراء عُمان: مجلس التعاون حقق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة

أبرز المواد
846 مدرسة و 204300 ألف طالب وطالبة بالشرقية استفادوا من برنامج “اختبر وانا بصحة”

846 مدرسة و 204300 ألف طالب وطالبة بالشرقية استفادوا من برنامج “اختبر وانا بصحة”

المنطقة الشرقية

أمير القصيم يلتقي المواطن فهد الحميد لمبادرته في توفير 65 محلاً لدعم وتشجيع الشباب بمدينة بريدة

أمير القصيم يلتقي المواطن فهد الحميد لمبادرته في توفير 65 محلاً لدعم وتشجيع الشباب بمدينة بريدة
http://almnatiq.net/?p=937001
المناطق - بريدة


التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب القصيم, بمكتبه بالإمارة, اليوم, المواطن فهد بن حسن الحميد لمبادرته في توفير 65 محلاً لدعم وتشجيع الشباب بمدينة بريدة والمقدمة بالشراكة مع مجلس شباب القصيم.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما قدمه المواطن الحميد من مبادرة كريمة لتعزيز المشاريع الصغيرة للشباب من أبناء المنطقة, مشيراً على أن هذه الخطوة تعكس ما يمتاز به هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من تعاضد وتكاتف تجاه تعزيز المشاريع وتوفير الفرص لأبناء هذا الوطن, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه عبر الحميد عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه الدائم لأبناء المنطقة, مؤكداً على أن ما قدمه من عمل ما هو الا جزء من ما يقدمه هذا الوطن من خير وفير ساهم وساعد على زرع روح التكاتف بين أبناءها.

حضر التكريم وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين عام برنامج التوطين بإمارة المنطقة أحمد المشيقح, وأمين عام مجلس شباب القصيم دهش الدهش.  

روابط ذات صلة

أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة

أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة
أمير القصيم يطلع على جاهزية صحة المنطقة لتحقيق النموذج الوطني المواكب لرؤية المملكة

أمير القصيم يطلع على جاهزية صحة المنطقة لتحقيق النموذج الوطني المواكب لرؤية المملكة
الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مساعدة مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم منى بنت محمد التويجري بمناسبة تكليفها

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مساعدة مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم منى بنت محمد التويجري بمناسبة تكليفها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*