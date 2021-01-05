أمير منطقة جازان يصدر تكليفات إدارية بديوان الإمارة

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، اليوم قرارا يقضي بعدد من التكليفات بديوان الإمارة ..

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان ، أ. عادل بن أحمد الزائري ، أن القرار شمل تكليف كل من :

– الموظف محمد بن عبدالله بوكر، للعمل مستشارا بالادارة العامة للمستشارين.

– الموظف توفيق بن محمد لبينه ، مديرا عاما للادارة العامة للشؤون المحلية بوكالة الشؤون التنموية.

– الموظف الحسين بن محمد قاضي، مديرا لادارة تطوير الموارد البشرية.

فيما أعرب المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم على هذه الثقة من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، سائلين الله -عز وجل- أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر، لخدمة الوطن والمواطن ، ولتقديم كافة الخدمات لموظفي ديوان الإمارة ومحافظاتها.