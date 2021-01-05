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تهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات التطوعية.. جامعة “المؤسس” توقع مذكرتي شراكة مجتمعية مع “قمم الشبابية” و”بادر”

تهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات التطوعية.. جامعة “المؤسس” توقع مذكرتي شراكة مجتمعية مع “قمم الشبابية” و”بادر”
http://almnatiq.net/?p=937007
المناطق - جدة

وقعت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب مذكرتي شراكة مجتمعية مع جمعية قمم الشبابية بمحافظة جدة وجمعية بادر للأجهزة الطبية بمنطقة مكة المكرمة وذلك صباح اليوم الثلاثاء21 جمادى الأول 1442، بقاعة الاجتماعات بعمادة شؤون الطلاب.

وتهدف المذكرتان الى تعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات التطوعية وتقديم برامج ومبادرات متنوعة، وتحرص المذكرتان على بناء أسس مشتركة تسعى الى تطوير العمل التطوعي وصقل المهارات وتوجيه الطاقات الشبابية لخدمة الوطن ضمن خطة تنفيذية تستمر لمدة عام من توقيع المذكرتين تحرص في مضامينها على تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال غرس ثقافة التطوع بين طلاب الجامعة وطالباتها

ومثل الجامعة في التوقيع وكيل العمادة للأنشطة الثقافية والاجتماعية الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري ومن جانب جمعية قمم الشبابية رئيس مجلس الإدارة علي بن محمد العمري، ومن جانب جمعية بادر للأجهزة الطبية  المدير التنفيذي للجمعية الدكتور مسفر بن حسين المالكي، وذلك بحضور مدير إدارة العمل التطوعي بالعمادة الأستاذ متعب المالكي.

وأوضح وكيل العمادة للأنشطة الثقافية والاجتماعية الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري أن المذكرتين هي امتداد للتعاون المشترك بين الجامعة والمؤسسات والجمعيات التطوعية المجتمعية لتعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال التطوعي حيث سيتم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات في مجالات متنوعة بهدف صقل مهارات الطلاب واستثمار طاقاتهم وتطويرهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم.

وبين أن المجال التطوعي يحظى بدعم كبير من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ومتابعة مستمرة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الاستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، مشيرا الى ان العمل التطوعي بالجامعة يشهد اقبال كبير من الطلبة ويقدم أنشطة ومبادرات تطوعية في مجالات وتخصصات متنوعة وذلك بفضل الجهود المتميزة التي تقدمها إدارة العمل التطوعي ودورها المحوري في تشجيع الطلاب ونشر ثقافة العمل التطوعي في الجامعة.

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