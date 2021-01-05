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“صحة الرياض” تبدأ حملة رقابية للمكملات الغذائية في الصيدليات الخاصة

“صحة الرياض” تبدأ حملة رقابية للمكملات الغذائية في الصيدليات الخاصة

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“صحة الرياض” تبدأ حملة رقابية للمكملات الغذائية في الصيدليات الخاصة

“صحة الرياض” تبدأ حملة رقابية للمكملات الغذائية في الصيدليات الخاصة
http://almnatiq.net/?p=937034
المناطق - الرياض

بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني،  نفذت “صحة الرياض” ، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ، جولات رقابية على الصيدليات الخاصة . وذلك لمراقبة تسعيرة المكملات الغذائية والدعاية والإعلانات المضللة، في الصيدليات الخاصة ومنشآت بيع المستحضرات العشبية للتأكد من التزامها باللائحة المحدّثة للاشتراطات الصحية التي صدرت مؤخرًا. وأهاب مدير إدارة الالتزام في “صحة الرياض” سلطان المحمادي ضرورة الإبلاغ عند وجود مخالفة بالإتصال على مركز اتصال وزارة الصحة ٩٣٧.مؤكداً أن الجولات مستمرة ، للتحقق من التزام جميع الصيدليات ، بالأنظمة والتعليمات .وذكر المحمادي أن الصحة تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمستفيدين ، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق لجان التفتيش و من خلال التفاعل مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937، وتتخذ  الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص وتطبق العقوبات إن لزم الأمر.

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