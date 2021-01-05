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جامعة القصيم تُعلن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة

جامعة القصيم تُعلن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة

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“صحة الرياض” تبدأ حملة رقابية للمكملات الغذائية في الصيدليات الخاصة

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جامعة القصيم تُعلن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة

جامعة القصيم تُعلن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة
http://almnatiq.net/?p=937037
المناطق - بريدة

أعلنت جامعة القصيم، عن توفر عدد  من الوظائف الأكاديمية الشاغرة لديها خلال العام 2021م، ذات الرتب العلمية (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) بالكفاءات الوطنية المؤهلة الحاصلة على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وذلك في التخصصات المحددة للجنسين، حيث يتم استقبال طلبات الراغبين في شغل هذه الوظائف إلكترونيًا، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 26/5/1442هـ، حتى يوم السبت الموافق 3/6/1442هـ، وذلك عبر رابط التقديم الإلكتروني: https://guest.qu.edu.sa/login

وحددت الجامعة عددًا من الشروط الواجب توافرها للتقديم على هذه الوظائف الأكاديمية، ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على الدرجات العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة لجميع المؤهلات الحاصل عليها من الخارج، وأن تكون درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه متسقة فيما بينها في التخصص العام المراد التقديم عليه، ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس، وللإطلاع على الوظائف المتوفرة والشروط وتحديد القسم والتخصص الذي يتوافق مع المؤهلات عبر الرابط:https://short.qu.edu.sa/UNYjN

حيث يتم التقديم على الوظيفة المناسبة لمؤهلات المتقدم بتعبئة جميع حقول نموذج التقديم في البوابة الإلكترونية للتقديم على الوظائف الأكاديمية عبر موقع الجامعة الإلكتروني، ورفع جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF، وفي حالة وجود أي استفسار عن طريقة التقديم أو رفع المستندات المطلوبة أو متابعة الطلب يرجى الاتصال على الهاتف (0163012412-0163010838) أو على البريد الإلكتروني: [email protected] ، كما أن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سوف يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائيًا.

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