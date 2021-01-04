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أمير منطقة الباحة يسلم 100 وحدة سكنية للمستفيدين بمجمع إسكان الملك عبدالله بالعقيق بقيمة خمسين مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=937040
المناطق - واس

سلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة في الإمارة اليوم 100 وحدة سكنية بمجمع إسكان الملك عبدالله بمحافظة العقيق, بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 50 مليون ريال .
وشاهد سموه في بداية اللقاء عرضا تفصيليا عن المشروع ، وماتم خلال مراحله من أعمال لجميع الجهات المشاركة التي تهدف بالمقام الأول إلى تقديم خدمات وحلول إسكانية تليق بالمواطن الكريم .
ونوه سمو أمير الباحة بأن هذه المشاريع الموجهة بالمقام الأول للمواطن هي إنعكاس لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لجميع برامج الإسكان التنموي ، موضحًا أن ما تم اليوم من تسليم الأسر لوحداتهم السكنية بالتعاون بين مؤسسة الملك عبدالله الخيرية ووزارة الإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما هو إلا ترجمة صادقة لحرص واهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بخدمة المواطنين والمواطنات ، مقدماً شكره لجميع الشركاء في تنفيذ المشروع .
من جانبه أوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شايق الشايق عن عظيم شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه لكل مايخدم المواطن داخل المنطقة ، موضحاً دور فرع الوزارة بالعمل على تأثيث مجمع إسكان الملك عبدالله التنموي في العقيق بالكامل، ويشمل تأثيث جميع الوحدات (الموكيت بجميع ملحقاته والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية) بتكلفة تأثيث إجمالية تجاوزت 3 ملايين ريال بواقع 30975.4 ريالا للوحدة السكنية الواحدة .
ومن جهته نوه المدير العام لفرع وزارة الإسكان بالباحة المهندس محمد بن حسن المعاوي أن وزارة الإسكان شاركت في مثل هذي المشاريع كمبادرة بعمل كامل البنية التحتية للمشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال .
كما عبر الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالله الخيرية الدكتور أحمد بن حسن العرجاني عما وجده من حرص وتواصل مستمر من قبل سمو أمير المنطقة على دعم وتسهيل تنفيذ هذا المشروع وحرص سموه على اعتماد منطقة الباحة ضمن أولويات مشاريع المؤسسة، مما يؤكد اهتمام قيادتنا الرشيدة بخدمة المستفيدين من أبناء هذا الوطن الغالي.

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