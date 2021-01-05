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محافظة وادي الدواسر تواكب رالي داكار السعودية 2021 إعلامياً

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محافظة وادي الدواسر تواكب رالي داكار السعودية 2021 إعلامياً

محافظة وادي الدواسر تواكب رالي داكار السعودية 2021 إعلامياً
http://almnatiq.net/?p=937054
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

واكبت إدارة العلاقات العامة والإعلام في محافظة وادي الدواسر، إعلامياً رالي داكار السعودية 2021، والذي تستضيفه المملكة حالياً للعام الثاني على التوالي، لمدة 13 يوماً خلال الفترة من 3-15 يناير الجاري، وتنظمه وزارة الرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، تحقيقًا لرؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة. 

واستطاعت الإدارة أن تًشعر المتابع بالقرب من الحدث من خلال التغطية المستمرة عبر المنصات المختلفة ، بالإضافة الى ماتقوم به الوسائل الاعلامية المختلفة الوطنية والعالمية ، ومنصات التواصل الخاصة بالرالي. 

وأنتجت إدارة العلاقات العامة والاعلام خلال الايام الماضية عددٍ المقاطع الترويجية والدعائية التي تم تناقلها وبثها عبر وسائل التواصل الخاصة والعامة ، كما قدمت مواد إعلامية يومية نشرتها مختلف الصحف الورقية والالكترونية بالداخل والخارج ، بدأً من استعداد المحافظة للرالي ، مروراً بتغطية جزء من المرحلة الثانية بيشة – وادي الداوسر) ، ثم المرحلة الثالثة الحالية (وادي الدواسر) ، وصولاً الى المرحلة الرابعة (وادي الدواسر – الرياض) . 

وقدمت العلاقات العامة بالمحافظة الشكر للفريق الإعلامي الذي تم تشكيله لذلك الحدث على ماقدم من جهود توازي أهمية الحدث العالمي ، وساهمت بإظهار الصورة الجميلة للمحافظة .  

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