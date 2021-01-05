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ملك مملكة البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

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ملك مملكة البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

ملك مملكة البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون
http://almnatiq.net/?p=937057
المناطق - واس

أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عن التهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت اليوم في محافظة العلا.
وأشاد جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ، في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة المباركة عبر تسخير الإمكانيات كافة وتذليل الصعوبات التي أسهمت في نجاحها.
وأعرب ملك مملكة البحرين عن تقديره واعتزازه بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ، وسمو ولي عهده، في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق تطلعات وآمال شعوبه الشقيقة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، متمنياً لأخيه خادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والسعادة وموفور العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها العزيز دوام التقدم والنماء والرفعة تحت قيادته الحكيمة .

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