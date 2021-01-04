احدث الأخبار

شرطة الجوف : إيقاف مجموعة من الأشخاص أطلقوا أعيرة نارية في الهواء معرّضين أمن وسلامة الآخرين للخطر
منطقة الجوف
 ملك مملكة البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون
أبرز المواد
 محافظة وادي الدواسر تواكب رالي داكار السعودية 2021 إعلامياً
منطقة الرياض
 أمير الكويت يعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بنجران
أبرز المواد
 أمير منطقة الباحة يسلم 100 وحدة سكنية للمستفيدين بمجمع إسكان الملك عبدالله بالعقيق بقيمة خمسين مليون ريال
منطقة الباحة
 جامعة القصيم تُعلن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة
منطقة القصيم
 “صحة الرياض” تبدأ حملة رقابية للمكملات الغذائية في الصيدليات الخاصة
منطقة الرياض
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8682.11 نقطة
أبرز المواد
 “الصحة” : تعافي (146) حالة وتسجيل (104) حالات مؤكدة وإجراء (39433) فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 المركز الإعلامي للقمة الخليجية في العلا يواكب الحدث بتقنيات عالية
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تحث المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع
أبرز المواد
شرطة الجوف : إيقاف مجموعة من الأشخاص أطلقوا أعيرة نارية في الهواء معرّضين أمن وسلامة الآخرين للخطر

شرطة الجوف : إيقاف مجموعة من الأشخاص أطلقوا أعيرة نارية في الهواء معرّضين أمن وسلامة الآخرين للخطر

منطقة الجوف
ملك مملكة البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

ملك مملكة البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

أبرز المواد
محافظة وادي الدواسر تواكب رالي داكار السعودية 2021 إعلامياً

محافظة وادي الدواسر تواكب رالي داكار السعودية 2021 إعلامياً

منطقة الرياض
أمير الكويت يعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين

أمير الكويت يعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد

شرطة الجوف : إيقاف مجموعة من الأشخاص أطلقوا أعيرة نارية في الهواء معرّضين أمن وسلامة الآخرين للخطر

شرطة الجوف : إيقاف مجموعة من الأشخاص أطلقوا أعيرة نارية في الهواء معرّضين أمن وسلامة الآخرين للخطر
http://almnatiq.net/?p=937060
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق أعيرة نارية في الهواء أثناء قيادة مجموعة من الأشخاص لمركباتهم في طرق عامة وداخل أحد الأحياء في مخالفة للأنظمة والتعليمات وغير مكترثين بخطورة سلوكهم على أمن وسلامة الآخرين ، فقد أسفرت المتابعة الأمنية للجهات المختصة بشرطة محافظة القريات -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية مطلقي النار، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر ، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما جميع الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما للنيابة العامة.

روابط ذات صلة

أمير منطقة الجوف يعزي الرويلي بوفاة شقيقه

أمير منطقة الجوف يعزي الرويلي بوفاة شقيقه
أمانة الجوف: تركيب وصيانة 5214 عامود إنارة و 2200 بلاغ خلال عام

أمانة الجوف: تركيب وصيانة 5214 عامود إنارة و 2200 بلاغ خلال عام
جامعة الجوف تعلن مواعيد التسجيل والحركات الأكاديمية للفصل الدراسي الثاني من العام 1442هـ

جامعة الجوف تعلن مواعيد التسجيل والحركات الأكاديمية للفصل الدراسي الثاني من العام 1442هـ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*