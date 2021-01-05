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أمير القصيم يلتقي أبناء الشيخ الشاعر راجح بن سالم العجمي ـ رحمه الله ـ

أمير القصيم يلتقي أبناء الشيخ الشاعر راجح بن سالم العجمي ـ رحمه الله ـ

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أمير القصيم يلتقي أبناء الشيخ الشاعر راجح بن سالم العجمي ـ رحمه الله ـ

أمير القصيم يلتقي أبناء الشيخ الشاعر راجح بن سالم العجمي ـ رحمه الله ـ
http://almnatiq.net/?p=937072
المناطق - بريدة

وسأل سموه المولى عز وجل من خلال اللقاء بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته, وأن يسكنه المولى فسيح جناته , وأن يكتب له الأجر والمثوبة لما قدمه من تسخير لشعره في كافة الجهود الدعوية والأعمال الخيرية والوطنية التي استهدفت الدعوة إلى الله وتعزيز مبدأ الوسطية وتعميق الروح الوطنية والدفاع عن العقيدة, دعياً المولى عز وجل أن يلهم الجميع الصبر والسلوان.


من جانبه قدم أبناء الشيخ راجح العجمي شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على مواساته ومشاركته لهم في هذا المصاب، سائلين الله العلي القدير أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بالإمارة اليوم أبناء الشيخ الشاعر راجح بن سالم العجمي ـ رحمه الله ـ.

وسأل سموه المولى عز وجل من خلال اللقاء بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته, وأن يسكنه المولى فسيح جناته , وأن يكتب له الأجر والمثوبة لما قدمه من تسخير لشعره في كافة الجهود الدعوية والأعمال الخيرية والوطنية التي استهدفت الدعوة إلى الله وتعزيز مبدأ الوسطية وتعميق الروح الوطنية والدفاع عن العقيدة, دعياً المولى عز وجل أن يلهم الجميع الصبر والسلوان.


من جانبه قدم أبناء الشيخ راجح العجمي شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على مواساته ومشاركته لهم في هذا المصاب، سائلين الله العلي القدير أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة.

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