امانة حفرالباطن تواصل معالجة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة

حفرالباطن - فهد جارالله المريخي

تواصل أمانة محافظة حفرالباطن معالجة آثار الأمطار في المحافظة حيث شهدت مدن حفرالباطن والقيصومة والذيبية هطول أمطار غزيرة.وقد بذلت أمانة محافظة حفرالباطن جهودها منذ بداية هطول الأمطار وقامت بنشر فرقها الميدانية بالشوارع والأحياء بشكل مكثف وعملت على سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والطرق وقامت بفتح الطرق أمام حركة السير.وتحدث أمين محافظة حفرالباطن المهندس خلف بن حمدان العتيبي بأن الأمانة استعدت لموسم الأمطار بعمل خطة لمواجهة السيول والأمطار وقامت بتنظيف قنوات تصريف الأمطار والسيول والتأكد من عملها بكفاءة دون عوائق .وشدد على ضرورة التفاعل السريع مع كافة البلاغات الواردة خلال الأمطار.