احدث الأخبار

امانة حفرالباطن تواصل معالجة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يلتقي أبناء الشيخ الشاعر راجح بن سالم العجمي ـ رحمه الله ـ
منطقة القصيم
 تعيين إحدى الشركات العالمية لإدارة العمليات في مطار البحر الأحمر الدولي
أبرز المواد
 مجلس الإسكان السعودي الإماراتي يناقش المبادرات والخدمات الإسكانية
أبرز المواد
 أمين عام جامعة الدول العربية يُرحب بمخرجات القمة الخليجية
أبرز المواد
 شرطة الجوف : إيقاف مجموعة من الأشخاص أطلقوا أعيرة نارية في الهواء معرّضين أمن وسلامة الآخرين للخطر
منطقة الجوف
 ملك مملكة البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون
أبرز المواد
 محافظة وادي الدواسر تواكب رالي داكار السعودية 2021 إعلامياً
منطقة الرياض
 أمير الكويت يعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بنجران
أبرز المواد
 أمير منطقة الباحة يسلم 100 وحدة سكنية للمستفيدين بمجمع إسكان الملك عبدالله بالعقيق بقيمة خمسين مليون ريال
منطقة الباحة
 جامعة القصيم تُعلن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة
منطقة القصيم
امانة حفرالباطن تواصل معالجة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة

امانة حفرالباطن تواصل معالجة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يلتقي أبناء الشيخ الشاعر راجح بن سالم العجمي ـ رحمه الله ـ

أمير القصيم يلتقي أبناء الشيخ الشاعر راجح بن سالم العجمي ـ رحمه الله ـ

منطقة القصيم
تعيين إحدى الشركات العالمية لإدارة العمليات في مطار البحر الأحمر الدولي

تعيين إحدى الشركات العالمية لإدارة العمليات في مطار البحر الأحمر الدولي

أبرز المواد
مجلس الإسكان السعودي الإماراتي يناقش المبادرات والخدمات الإسكانية

مجلس الإسكان السعودي الإماراتي يناقش المبادرات والخدمات الإسكانية

أبرز المواد

امانة حفرالباطن تواصل معالجة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة

امانة حفرالباطن تواصل معالجة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة
http://almnatiq.net/?p=937076
حفرالباطن - فهد جارالله المريخي

تواصل أمانة محافظة حفرالباطن معالجة آثار الأمطار في المحافظة حيث شهدت مدن حفرالباطن والقيصومة والذيبية هطول أمطار غزيرة.وقد بذلت أمانة محافظة حفرالباطن جهودها منذ بداية هطول الأمطار وقامت بنشر فرقها الميدانية بالشوارع والأحياء بشكل مكثف وعملت على سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والطرق وقامت بفتح الطرق أمام حركة السير.وتحدث أمين محافظة حفرالباطن المهندس خلف بن حمدان العتيبي بأن الأمانة استعدت لموسم الأمطار بعمل خطة لمواجهة السيول والأمطار وقامت بتنظيف قنوات تصريف الأمطار والسيول والتأكد من عملها بكفاءة دون عوائق .وشدد على ضرورة التفاعل السريع مع كافة البلاغات الواردة خلال الأمطار.

روابط ذات صلة

846 مدرسة و 204300 ألف طالب وطالبة بالشرقية استفادوا من برنامج “اختبر وانا بصحة”

846 مدرسة و 204300 ألف طالب وطالبة بالشرقية استفادوا من برنامج “اختبر وانا بصحة”
أمانة الشرقية تنفذ 841 جولة رقابية وترصد 15 مخالفة للتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأحد

أمانة الشرقية تنفذ 841 جولة رقابية وترصد 15 مخالفة للتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأحد
أمانة الشرقية تنفذ مبادرة “رحلة آمنة ” لتوعية المسافرين

أمانة الشرقية تنفذ مبادرة “رحلة آمنة ” لتوعية المسافرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*