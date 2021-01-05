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ولي العهد يلتقي أمير قطر

ولي العهد يلتقي أمير قطر
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المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قاعة مرايا بالعلا اليوم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
فيما حضر من الجانب القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ، والشيخ سعود بن عبدالرحمن ال ثاني رئيس الديوان الأميري والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

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