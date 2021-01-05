احدث الأخبار

أمانة عسير تعلن استبدال الأراضي المُتداخلة مع مسار شبكة النقل الكهربائي بمخطط رقم 1825
منطقة عسير
 بيان العلا: صفحة جديدة وسياسة موحدة في وجه التهديدات
أبرز المواد
 أمير دولة قطر يغادر العلا
أبرز المواد
 أمير قطر يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على حفاوة الاستقبال
أبرز المواد
 وزير الخارجية : قمة العلا تفتح صفحة جديدة لاستقرار وتضامن الخليج وطي صفحة الخلاف
أبرز المواد
 مسنو الرعاية الاجتماعية بالرياض يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا
منطقة الرياض
 محافظ تيماء يلتقي بمكتب برئيس القطاع الشمالي الغربي لشركه المياه الوطنية
منطقة تبوك
 السعودي صالح السيف في صدارة فئة المركبات الصحراوية الخفيفة
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي أمير قطر
أبرز المواد
 امانة حفرالباطن تواصل معالجة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يلتقي أبناء الشيخ الشاعر راجح بن سالم العجمي ـ رحمه الله ـ
منطقة القصيم
 تعيين إحدى الشركات العالمية لإدارة العمليات في مطار البحر الأحمر الدولي
أبرز المواد
أمانة عسير تعلن استبدال الأراضي المُتداخلة مع مسار شبكة النقل الكهربائي بمخطط رقم 1825

أمانة عسير تعلن استبدال الأراضي المُتداخلة مع مسار شبكة النقل الكهربائي بمخطط رقم 1825

منطقة عسير
بيان العلا: صفحة جديدة وسياسة موحدة في وجه التهديدات

بيان العلا: صفحة جديدة وسياسة موحدة في وجه التهديدات

أبرز المواد
أمير دولة قطر يغادر العلا

أمير دولة قطر يغادر العلا

أبرز المواد
أمير قطر يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على حفاوة الاستقبال

أمير قطر يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على حفاوة الاستقبال

أبرز المواد

محافظ تيماء يلتقي بمكتب برئيس القطاع الشمالي الغربي لشركه المياه الوطنية

محافظ تيماء يلتقي بمكتب برئيس القطاع الشمالي الغربي لشركه المياه الوطنية
http://almnatiq.net/?p=937086
المناطق- تيماء - حماد الرشدان

التقى محافظ تيماء سعد بن نايف السديري برئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس أيمن بن يوسف يماني ، وتم خلال اللقاء مناقشة احتياجات المحافظة من الخدمات التنموية والارتقاء بمستوى الخدمة لشركة المياه الوطنية لتحسين جميع الخدمات في قطاعي المياه والصرف الصحي بالمحافظة و لتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين من مواطنين ومقيمين ، من جهته أكد اليماني رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية انه تبلغ نسبة تغطية شبكات المياه بالمحافظة إلى 80% ونسبة تغطية شبكات الصرف الصحي الى 70٪، وتصل عدد المشاريع الحالية للمياه والصرف الصحي 5 مشاريع بقيمة اجمالية 79 مليون ريال.

روابط ذات صلة

تعيين إحدى الشركات العالمية لإدارة العمليات في مطار البحر الأحمر الدولي

تعيين إحدى الشركات العالمية لإدارة العمليات في مطار البحر الأحمر الدولي
المركز الإعلامي للقمة الخليجية في العلا يواكب الحدث بتقنيات عالية

المركز الإعلامي للقمة الخليجية في العلا يواكب الحدث بتقنيات عالية
خلال استقباله بالقصر الحكومي .. أمير تبوك يشيد بمبادرة “القحطاني” صاحب الموقف الإنساني مع الورثة

خلال استقباله بالقصر الحكومي .. أمير تبوك يشيد بمبادرة “القحطاني” صاحب الموقف الإنساني مع الورثة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*