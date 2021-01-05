محافظ تيماء يلتقي بمكتب برئيس القطاع الشمالي الغربي لشركه المياه الوطنية

المناطق- تيماء - حماد الرشدان

التقى محافظ تيماء سعد بن نايف السديري برئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس أيمن بن يوسف يماني ، وتم خلال اللقاء مناقشة احتياجات المحافظة من الخدمات التنموية والارتقاء بمستوى الخدمة لشركة المياه الوطنية لتحسين جميع الخدمات في قطاعي المياه والصرف الصحي بالمحافظة و لتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين من مواطنين ومقيمين ، من جهته أكد اليماني رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية انه تبلغ نسبة تغطية شبكات المياه بالمحافظة إلى 80% ونسبة تغطية شبكات الصرف الصحي الى 70٪، وتصل عدد المشاريع الحالية للمياه والصرف الصحي 5 مشاريع بقيمة اجمالية 79 مليون ريال.