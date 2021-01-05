احدث الأخبار

أمير دولة قطر يغادر العلا
أبرز المواد
 أمير قطر يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على حفاوة الاستقبال
أبرز المواد
 وزير الخارجية : قمة العلا تفتح صفحة جديدة لاستقرار وتضامن الخليج وطي صفحة الخلاف
أبرز المواد
 مسنو الرعاية الاجتماعية بالرياض يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا
منطقة الرياض
 محافظ تيماء يلتقي بمكتب برئيس القطاع الشمالي الغربي لشركه المياه الوطنية
منطقة تبوك
 السعودي صالح السيف في صدارة فئة المركبات الصحراوية الخفيفة
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي أمير قطر
أبرز المواد
 امانة حفرالباطن تواصل معالجة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يلتقي أبناء الشيخ الشاعر راجح بن سالم العجمي ـ رحمه الله ـ
منطقة القصيم
 تعيين إحدى الشركات العالمية لإدارة العمليات في مطار البحر الأحمر الدولي
أبرز المواد
 مجلس الإسكان السعودي الإماراتي يناقش المبادرات والخدمات الإسكانية
أبرز المواد
 أمين عام جامعة الدول العربية يُرحب بمخرجات القمة الخليجية
أبرز المواد
أمير دولة قطر يغادر العلا

أمير دولة قطر يغادر العلا

أبرز المواد
أمير قطر يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على حفاوة الاستقبال

أمير قطر يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على حفاوة الاستقبال

أبرز المواد
وزير الخارجية : قمة العلا تفتح صفحة جديدة لاستقرار وتضامن الخليج وطي صفحة الخلاف

وزير الخارجية : قمة العلا تفتح صفحة جديدة لاستقرار وتضامن الخليج وطي صفحة الخلاف

أبرز المواد
مسنو الرعاية الاجتماعية بالرياض يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا

مسنو الرعاية الاجتماعية بالرياض يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا

منطقة الرياض

أمير دولة قطر يغادر العلا

أمير دولة قطر يغادر العلا
http://almnatiq.net/?p=937103
المناطق - واس

غادر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والوفد المرافق له محافظة العلا مساء اليوم .
وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
كما كان في وداعه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

روابط ذات صلة

أمير قطر يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على حفاوة الاستقبال

أمير قطر يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على حفاوة الاستقبال
وزير الخارجية : قمة العلا تفتح صفحة جديدة لاستقرار وتضامن الخليج وطي صفحة الخلاف

وزير الخارجية : قمة العلا تفتح صفحة جديدة لاستقرار وتضامن الخليج وطي صفحة الخلاف
السعودي صالح السيف في صدارة فئة المركبات الصحراوية الخفيفة

السعودي صالح السيف في صدارة فئة المركبات الصحراوية الخفيفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*