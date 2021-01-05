أمير دولة قطر يغادر العلا

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غادر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والوفد المرافق له محافظة العلا مساء اليوم .

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في وداعه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.