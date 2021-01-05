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أمانة عسير تعلن استبدال الأراضي المُتداخلة مع مسار شبكة النقل الكهربائي بمخطط رقم 1825

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أمانة عسير تعلن استبدال الأراضي المُتداخلة مع مسار شبكة النقل الكهربائي بمخطط رقم 1825

أمانة عسير تعلن استبدال الأراضي المُتداخلة مع مسار شبكة النقل الكهربائي بمخطط رقم 1825
http://almnatiq.net/?p=937109
المناطق - عسير

أعلنت أمانة منطقة عسير ممثلةً بإدارة المنح للأشخاص الممنوحين سابقًا بالمخطط المعتمد رقم 1825 شمال جامعة الملك خالد بالمحالة في مدينة أبها المتداخلة أراضيهم مع مسار شبكة النقل الكهربائي، بأنه سيتم التبديل لهم بأراضٍ أخرى بنفس المخطط، وذلك عن طريق إجراء قرعة علنية يوم الثلاثاء الموافق 6/6/1442هـ في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.
لذا تهيب الأمانة بالأشخاص المعنيين الذين تتداخل أراضيهم مع مسار شبكة النقل الكهربائي بالحضور في الموعد المحدد لسحب القرعة العلنية مع إحضار صورة من الهوية الوطنية مع الأساس للمطابقة، وفي حالة حضور الوكيل فعليه إحضاء صورة من الوكالة والهوية الوطنية للممنوح والوكيل مع الأساس للمطابقة.
وأكدت الأمانة أن من يتخلف عن الحضور ستقوم اللجنة بالسحب عنه، مبينةً أن القرعة العلنية ستكون في مسرح الأمانة بالمبنى الرئيسي في مدينة أبها، مشددةً على الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وأنه لن يُسمح بدخول من يخالف ذلك، وعليه جرى التنويه.

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