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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سُلطان عُمان

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سُلطان عُمان
http://almnatiq.net/?p=937117
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمھا وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال استقباله معالي وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم
على هامش اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية
والدولية ومناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية.

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