قرقاش : الإمارات متفائلة بما جاء في بيان العلا وتراه بداية لإرساء قواعد متجددة وشفافة للعمل الخليجي

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن ما تحقق في قمة العلا جاء بفضل بجهود مخلصة من السعودية ووساطة ملتزمة من الكويت والولايات المتحدة

و أكد أن حضور مصر قمة العلا كان مهمًا جدًا وإيجابيًا وارتباطها بمجلس التعاون الخليجي جوهري

و أوضح قرقاش أن ما تحقق في قمة العلا يمنح الفرصة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها

و قال إن الإمارات متفائلة بما جاء في بيان العلا وتراه بداية لإرساء قواعد متجددة وشفافة للعمل الخليجي

و ترى الإمارات أن أمنها واستقرارها لا يتحققان إلا في إطار أمن واستقرار المنطقة كلها