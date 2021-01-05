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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بصناعة المعادن الإيرانية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بصناعة المعادن الإيرانية

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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بصناعة المعادن الإيرانية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بصناعة المعادن الإيرانية
http://almnatiq.net/?p=937126

أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على 17 شركة وفرد واحد مرتبطين بصناعة المعادن الإيرانية، التي يستخدم النظام الإيراني عائداتها لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم، أوضحت فيه الخارجية الأمريكية، أن العقوبات شملت شركة (Kaifeng Pingmei) التي تتخذ من الصين مقراً لها، وشركة (Hafez Darya Arya) التي تتخذ من إيران مقراً لها، وهي شركة تابعة لشركة جمهورية إيران للشحن (IRISL).
وقال البيان إن الشركتين قامتا عن علم ببيع الجرافيت أو توريده أو نقله، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أو من إيران، وبيع هذا الجرافيت وتوريده ونقله من خلال (شركة جنوب كافيه للحديد وشركة أرفا للحديد والصلب).
كما شملت العقوبات مجمع باسارجاد للصلب ومقره إيران ومجمع فيان للصلب وشركة مجمع جيلان للصلب وشركة Khazar Steel Co ومصنع يزد الصناعي لصناعة الصلب الإنشائي ومجمع غرب البرز للحديد ومجمع أسفراين الصناعي ومجمع بوناب للصناعات الحديدية وشركة سيرجان الإيرانية للحديد وشركة زارند الإيرانية للحديد وشركة الشرق الأوسط لتطوير المناجم والصناعات المعدنية القابضة، بالإضافة إلى عددٍ من الشركات الأخرى العاملة في قطاع صناعة المعادن الإيرانية.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستواصل تطبيق العقوبات بقوة فيما يتعلق بالنظام الإيراني، وملاحقة المتهربين من العقوبات، وغيرهم ممن يمكّنون النظام من تمويل وتنفيذ أجندته الخبيثة المتمثلة في القمع والإرهاب.

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