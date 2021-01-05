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وزير خارجية قطر: نطوي صفحة الخلاف ونسعى لفتح صفحة جديدة
http://almnatiq.net/?p=937129
المناطق - الرياض

قال نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن، إن صفحة الخلاف انطوت بروح من المسؤولية والسعي لفتح صفحة جديدة ترسخ معاني التضامن والتعاون لخير الشعوب الخليجية.

وأكد نائب رئيس الوزراء القطري عبر تويتر، أن قطر تتطلع لمواصلة العمل الخليجي والعربي المشترك، الأمر الذي سيعود بالخير على أمن واستقرار المنطقة.

كما وجه الشكر إلى الكويت، لجهودها في رأب الصدع ولم الشمل الخليجي.

وشدد بيان العلا على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، وكذا مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

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