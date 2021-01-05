خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير الكويت

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بنجاح قمة دول مجلس التعاون التي عقدت في العُلا.

واثنى سموه خلال الاتصال، على حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز العمل الخليجي المشترك، منوهاً بما تحقق من نجاح في قمة العُلا، وعده إنجازاً خليجياً وعربياً سيُعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين سمو أمير دولة الكويت التهنئة بما تحقق من نجاح في قمة العلا، معبراً عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.