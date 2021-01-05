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أسعار النفط تقفز 5% بعد إعلان الممكلة عن “الخفض الطوعي”

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أسعار النفط تقفز 5% بعد إعلان الممكلة عن “الخفض الطوعي”

أسعار النفط تقفز 5% بعد إعلان الممكلة عن “الخفض الطوعي”
http://almnatiq.net/?p=937139
المناطق - الرياض

قفزت أسعار النفط العالمية، أكثر من 5%، وذلك بعد إعلان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن الخفض الطوعي لإنتاج النفط، وذلك لدعم أسواق النفط العالمية.

ووصل سعر خام برنت 53.71 دولار، محققًا مكاسب بنسبة 5.13%، بينما ارتفع خام غرب تكساس أيضا بنسبة 5.29%، ليخترق مستوى 50 دولارًا، وفقًا للعربية.

وأعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تخفيضات طوعية لإنتاج النفط، وذلك لدعم أسواق النفط حول العالم، مشيرًا إلى أنها بادرة على حسن النوايا من صاحب السمو الملكي (ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع) الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «الجميع حريص على الاستماع بشأن تخفيضاتنا النفطية الطوعية، وسندعم السوق وصناعة النفط ونحن حماة هذه الصناعة».

وأضاف: «الخفض الطوعي لإنتاج النفط بادرة حسن نية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدعم أسواق النفط».

وواصل: «إنتاج النفط السعودي سيكون 8.125 مليون برميل يوميا من أول فبراير».

بينما قال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك: «الخفض الطوعي السعودي هدية العام الجديد ومبادرة عظيمة لتسريع خفض المخزونات النفطية»، وفقًا للعربية.

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