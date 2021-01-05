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حرم سمو أمير الجوف تتفقد مدرسة تطوير تعليم القيادة النسائية

حرم سمو أمير الجوف تتفقد مدرسة تطوير تعليم القيادة النسائية

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حرم سمو أمير الجوف تتفقد مدرسة تطوير تعليم القيادة النسائية

حرم سمو أمير الجوف تتفقد مدرسة تطوير تعليم القيادة النسائية
http://almnatiq.net/?p=937145
المناطق - الجوف

تفقدت حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله اليوم مدرسة تطوير تعليم القيادة النسائية بمدينة سكاكا.
واستمعت سموها من مديرة المدرسة منى السديس لشرح عن المراحل التي تمر بها المتدربات أثناء تعلم أنظمة وقوانين المرور ، وطرق تعلم القيادة ، حيث تجولت سموها في الأقسام العلمية والنظرية وميدان التدريب ، والتقت بالمتدربات مستمعة لهنّ عن تجربتهنّ في تعلم قيادة السيارة.
كما شاهدت سموها عرضاً مرئياً عن أنشطة وبرامج المدرسة وإحصائية لعدد المتدربات والخريجات لعام 2020 ، حيث بلغ العدد الكلي لمنطقة الجوف 1269 خريجة ، معربة سموها عن شكرها للقائمات على المدرسة من إداريات ومدربات ، وما لمسته من إتقان وحماس لعمل المرأة في المنطقة لمواكبة أهداف رؤية 2030 التي مكّنتها من العمل في مجالات عديدة وتهيئة بيئة مناسبة للعمل.
وتسلمت سموها درعاً تذكارياً بهذه المناسبة .

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