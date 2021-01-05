أمير تبوك يرفع التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة نجاح اعمال القمة الخليجية

المناطق- تبوك- علي العميري:

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، اسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت اليوم في محافظة العلا.

وقال سموه في تصريح صحفي إن نجاح القمة الخليجية التاريخية يأتي تجسيداً للدور الريادي الكبير والمكانة الرفيعة للمملكة العربية السعودية ونجاح الدبلوماسية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، والإدارة الحكيمة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، والجميع يفخر ويعتز بمابذله سمو ولي العهد -حفظه الله- من جهود كبيرة ساهمت في تحقيق النجاح في هذه القمة التاريخية في الحفاظ على كيان ووحدة دول مجلس التعاون الخليجية ، ولمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة . مشيداً سموه بالجهود التي بذلتها المملكة في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة المباركة عبر تسخير الإمكانيات كافة وتذليل الصعوبات التي أسهمت في نجاحها ولم الشمل و توحيد الصف و تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق مزيد من التطلعات والامال .

وفي ختام تصريحه، سأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله-