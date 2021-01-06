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مجلس وزراء الداخلية العرب: نجاح القمة الخليجية يعكس ما تتمتع به منظومة مجلس التعاون من علاقات خاصة وقواسم مشتركة

أبرز المواد

مجلس وزراء الداخلية العرب: نجاح القمة الخليجية يعكس ما تتمتع به منظومة مجلس التعاون من علاقات خاصة وقواسم مشتركة

مجلس وزراء الداخلية العرب: نجاح القمة الخليجية يعكس ما تتمتع به منظومة مجلس التعاون من علاقات خاصة وقواسم مشتركة
http://almnatiq.net/?p=937166
المناطق - الرياض

أعرب معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان, عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته القمة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, والتي عقدت في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.
وقال معاليه في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من مقره في تونس، أن القمة كرست حكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو، وجهودهم الأخوية الصادقة في رأب الصدع ولم الشمل وإصلاح ذات البين كنهج راسخ لتحقيق المصالح العليا لدول وشعوب المجلس، وتوثيق أواصر التعاون وتضافر الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
وأكد الدكتور كومان أن نجاح هذه القمة التي أفضت إلى (إعلان العُلا) الذي جرى توقيعه والتأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، إنما يعكس ما تتمتع به منظومة مجلس التعاون من علاقات خاصة وقواسم مشتركة، ويسجل مرحلة جديدة من التعاون الأخوي في مواصلة مسيرة الخير وتحقيق الأمن والحفاظ على المكتسبات لخدمة أمن واستقرار وازدهار دول المنطقة وشعوبها، كما من شأنه أن يعزز مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، ويدعم جهود مكافحة الإرهاب والجريمة.
وشدد معالي الأمين العام على أن هذه القمة الاستثنائية جسدت الدور الريادي والكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في توحيد الصف وتذليل الصعوبات وتحقيق المصالح العليا لدول الخليج العربي المشترك، بالإضافة إلى دورهم المتميز في خدمة القضايا العربية والإسلامية.
واختتم معاليه بيانه بتثمينه العالي للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في انجاح هذه القمة التي حملت اسم (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) طيب الله ثراهما, عرفانا بأدوارهما وجهودهما الجليلة في خدمة المصالح العربية المشتركة، متمنيًا لدول مجلس التعاون والدول العربية كافة المزيد من الأمن والاستقرار والتنمية والتقدم والازدهار.

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