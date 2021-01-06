الصحة العالمية تشعر «باستياء شديد» لعدم سماح الصين بدخول خبراء كورونا

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عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن “الاستياء الشديد” لعدم سماح الصين حتى الآن بدخول فريق من الخبراء الدوليين للتحقق من منشأ فيروس كورونا.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم: “علمنا أن المسؤولين الصينيين لم ينتهوا من التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين “.