حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بمكة وجازان وعسير والباحة

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http://almnatiq.net/?p=937190
المناطق_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق حائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية والشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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