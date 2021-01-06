احدث الأخبار

بعد عودته من لندن.. إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا
أبرز المواد
 غراهام: إيران هي الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي
أبرز المواد
 النيابة العامة تُعلن عن وظائف للجنسين بمرتبة «ملازم تحقيق»
أبرز المواد
 الأمم المتحدة ترحب ببيان العُلا الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
 كورونا في البرازيل: 56 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة
منوعات
 الاقتصاد الخليجي.. يحتل المرتبة الـ 13 عالميًا.. والسعودية تساهم بـ48%
أبرز المواد
 اتحاد القدم يلاحق اعلاميين رياضيين أساءوا لمنسوبيه عبر مواقع التواصل
أبرز المواد
 حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بمكة وجازان وعسير والباحة
أبرز المواد
 أسرار المناعة من كورونا.. هؤلاء تصعب إصابتهم بالفيروس
أبرز المواد
 تصنيف يكشفُ أغلى 10 مدن في العالم لعيش المغتربين
أبرز المواد
 رابطة العالم الإسلامي: قمة العلا إنجاز كبير معزز لوحدة الصف وتماسكه
أبرز المواد
 8 فيتامينات ومعادن “تحصن” جهازك المناعي
أبرز المواد
بعد عودته من لندن.. إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا

بعد عودته من لندن.. إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا

أبرز المواد
غراهام: إيران هي الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي

غراهام: إيران هي الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي

أبرز المواد
النيابة العامة تُعلن عن وظائف للجنسين بمرتبة «ملازم تحقيق»

النيابة العامة تُعلن عن وظائف للجنسين بمرتبة «ملازم تحقيق»

أبرز المواد
الأمم المتحدة ترحب ببيان العُلا الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي

الأمم المتحدة ترحب ببيان العُلا الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي

أبرز المواد

الأمم المتحدة ترحب ببيان العُلا الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي

الأمم المتحدة ترحب ببيان العُلا الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي
http://almnatiq.net/?p=937195
المناطق_الرياض

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ببيان العُلا بشأن “التضامن والاستقرار” الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت في المملكة العربية السعودية أمس.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان صحفي أمس، ترحيب الأمين العام غوتيريش بالإعلان عن فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ودولة قطر.

وأعرب عن تقدير الأمين العام لمن عملوا بلا هوادة، في المنطقة وخارجها، ومنهم أمير دولة الكويت الراحل وسلطان عُمان الراحل، من أجل رأب الصدع في منطقة الخليج.

وأبدى أنطونيو غوتيريش ثقته في أن جميع الدول المعنية ستواصل العمل بروح إيجابية لتعزيز العلاقات بينها.

روابط ذات صلة

بعد عودته من لندن.. إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا

بعد عودته من لندن.. إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا
غراهام: إيران هي الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي

غراهام: إيران هي الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي
النيابة العامة تُعلن عن وظائف للجنسين بمرتبة «ملازم تحقيق»

النيابة العامة تُعلن عن وظائف للجنسين بمرتبة «ملازم تحقيق»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*