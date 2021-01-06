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غراهام: إيران هي الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي

غراهام: إيران هي الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي
http://almnatiq.net/?p=937205

أشاد السيناتو الجمهوري ليندسي غراهام، الأربعاء، بمخرجات قمة العلا والتوافق الخليجي على لم الشمل.

وهنأ غراهام الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفريقه، بقيادة مستشاره جاريد كوشنر، بنتائج القمة الخليجية وإنهاء الخلاف بين السعودية وقطر.

وقال غراهام، على حسابه في “تويتر” إن إيران هي الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي، حيث أنها “لن تستطيع الاستفادة من الانشقاق داخل مجلس التعاون الخليجي”، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستتمكن من محاربة الأفكار الإرهابية.

رحبت الولايات المتحدة الثلاثاء بالتقدم الذي تحقق مع إعلان اتفاق العلا في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الوحدة الخليجية والعربية.

وقالت الخارجية الأميركية: “لطالما شددنا على أن الخليج الموحد حقًا سيحقق المزيد من الازدهار من خلال التدفق الحر للسلع والخدمات والمزيد من الأمن لشعبه. نرحب بالتعهد اليوم باستعادة التعاون في المبادرات العسكرية، والاقتصادية، والصحية، ومكافحة الفساد، والثقافية”.

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